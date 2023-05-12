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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Sabah saatlerinde 1.270 seviyesini test eden gram altın piyasaların açılmasıyla birlikte, 1.262 seviyesine kadar değer kaybetti.

Ons altın altın yatay seyirinde, 2.009,5 seviyesilde seyrediyor. Seçim öncesi son işlem gününe başlarken, 2.097,23 lira seviyesine yükselen Çeyrek altın ise; 2.086 lira seviyesine geriledi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.265,11 TL

Çeyrek altın 2.091,75 TL

Yarım altın 4.183,46 TL

Tam altın 8.366,48 TL

Cumhuriyet altını: 8.521,85 TL

ABD Doları: 19,55 TL

Euro: 21,57 TL