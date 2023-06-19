Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın piyasalar kapalı iken 1.489,26 liraya kadar çıktı. Sabah saatlerinde 1.484 liraya gerileyen gram altın, piyasalar açıldıktan sonra 1.487 liraya yükseldi.
Ons altın 1.954 dolar seviyesinde.
Çeyrek altın fiyatları ise 2.461 lira seviyelerinden 2.448 liraya kadar geriledikten sonra 2.458,32 liraya çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.474,78 TL
Çeyrek altın 2.457,54 TL
Yarım altın 4.914,90 TL
Tam altın 9.830,97 TL
Cumhuriyet altını: 10.013,35 TL
ABD doları: 23.6677 TL (Saat 10.15 itibariyle)
Euro: 25,8623 TL (Saat 10.15 itibariyle)