Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 20 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı yatay seyir devam ediyor.
Haftanın ortasında 1.679 liraya kadar çıkan gram altın 1.677 liraya düştü. Altının onsu dünkü 1.932 dolar seviyesinden 1.928,67 dolara geriledi.
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 2.769 liraya kadar düştükten sonra, 2.775 liraya çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.677,37 TL
Çeyrek altın 2.770,37 TL
Yarım altın 5.540,74 TL
Tam altın 11.083,11 TL
Cumhuriyet altını: 11.288,92 TL
ABD doları: 27.04 TL (Saat 10.23 itibariyle)
Euro: 28.88 TL (Saat 10.23 itibariyle)