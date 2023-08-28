Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında yatay haraketlilik yeni haftada da sürüyor.
Haftanın ilk işlem gününde piyasaların kapalı olduğu saatlerde 1.647 liraya kadar çıkan gram altın, 1.622 liraya geriledi.
Altının onsu 1.914,35 dolara geriledi.
Çeyrek altın ise yeni haftada piyasaların kapalı olduğu saatte 2.729 lirayı gördü. 2.700 seviyesine geri çekilen çelrek altın yatay fiyatlanıyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.634,802 TL
Çeyrek altın 2.701,22 TL
Yarım altın 5.403,73 TL
Tam altın 10.807,47 TL
Cumhuriyet altını: 10.007,95 TL
ABD doları: 26.56 TL (Saat 12.58 itibariyle)
Euro: 28.72 TL (Saat 12.58 itibariyle)