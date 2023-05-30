Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın, haftanın ikinci işlem gününde yükselişe geçti. Dünkü 1.247 seviyesinden sonra bugün hızla yükselerek 1.265 liraya kadar çıktı. Ons altın fiyatlarında ise düşüşü sürüyor. Ons altın 1.937,50 dolar.
Çeyrek altın fiyatları da hızla yükseldi. Güne 2.071 liradan başlayan çeyrek altın, 2.091,42 liraya kadar çıktı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.266,04 TL
Çeyrek altın 2.091,64 TL
Yarım altın 4.183,17 TL
Tam altın 8.364,70 TL
Cumhuriyet altını: 8.519,60 TL
ABD Doları: 20,0310 TL (Saat 10.25)
Euro: 21,7348 TL (Saat 10.25)