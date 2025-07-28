  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Cihaz pazarında satışlar 5G teknolojisi ile artacak
Takip Et

Cihaz pazarında satışlar 5G teknolojisi ile artacak

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sektörde yoğun rekabetin yaşandığı cep telefonu satışlarının vade sınırlamalarıyla son yıllarda düştüğünü, ancak 5G teknolojisine geçilmesiyle cihaz pazarının yeniden hızlanmasını beklediklerini söyledi. Şahin, “Biz de Vodafone olarak vatandaşların talebine cevap vermek için cihaz üreticileriyle işbirlikleri yapıyoruz” dedi.

Merve Yiğitcan
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cihaz pazarında satışlar 5G teknolojisi ile artacak
Takip Et

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’nin dijital altyapı yatırımlarında uzun zamandır gündemde olan 5G teknolojisine ilişkin takvim netleşmeye başladıkça pazarda da hazırlıklar hızlandı. Bu yıl ihalesinin yapılıp ‘bir aksilik yaşanmazsa’ 2026 yılı içerisinde ülke genelinde kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisi, akıllı cihaz pazarını da hareketlendirmeye başlarken, Vodafone da bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Cihaz pazarında satışlar 5G teknolojisi ile artacak - Resim : 1

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, geçmiş yıllarda sektörde yoğun rekabetin yaşandığı cep telefonu satışlarının vade sınırlamalarıyla son yıllarda düştüğünü söylerken, Türkiye’nin 5G’ye geçmesiyle cihaz pazarının yeniden hareketlenmesini öngördüklerini ifade etti. Şu an kullanımda olan telefonların büyük çoğunluğunun 5G teknolojisini desteklemediğini dile getiren Bakiler Şahin, bu nedenle vatandaşların 5G’ye geçişle cihazlarını değiştirmeye başlayacağını, Vodafone olarak da bu talebe cevap verebilmek için cihaz üreticileriyle çeşitli işbirlikleri yapmaya başladıklarını söyledi.

Spora uzun yıllardır düzenli olarak yatırım yapan ve toplumu sporla kucaklayan bir marka olduklarını söyleyen Şahin, “Şirket olarak odaklarımızdan biri kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak. Kadınların geride bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkanlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz” dedi.

"Şahin gözü" yeni Vargas'ların izinde

Aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak milli takımlar sponsorluğunu teknoloji ile de desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren Meltem Bakiler Şahin, bu kapsamda da yurtdışında başta Wimbledon Tenis Turnuvası olmak üzere önemli organizasyonlarda kullanılan şahin gözü teknolojisini Türkiye’de voleybol müsabakalarına getirdiklerini hatırlattı. Dünyada bu teknolojiyi üreten 2 firma olduğunu ve bunlardan biri ile anlaşarak "şahin gözü"nün 2024’ten beri Türk sporunun hizmetine sunduklarını söyleyen Şahin, bu teknolojinin bir sezon boyunca uygulandığı ilk ve tek Avrupa voleybol liginin Sultanlar Ligi olduğunu vurguladı. Şahin, “Aynı zamanda bu teknoloji bir taraftan voleybolu da demokratikleştiriyor. Çünkü bir Anadolu şehrinde henüz keşfedilmemiş bir Vargas olabilir ve o Vargas bu teknoloji ile artık hızını ölçümleyebilecek, kendini geliştirebilecek” dedi.

Satış sonrası pazarında 20 günde 3 konkordato!Satış sonrası pazarında 20 günde 3 konkordato!Otomotiv

 

Ege'den ilk 6 ayda 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracatEge'den ilk 6 ayda 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracatEkonomi

 

Ekonomi
Tarımda büyüme topraktan değil verimden gelecek!
Tarımda büyüme topraktan değil verimden gelecek!
Ekonomi yönetimine güven haziranda yüzde 2.48 düştü
Ekonomi yönetimine güven haziranda yüzde 2.48 düştü
Üreticinin gözü TMO'da: Fındık fiyatı tarihi zirvelerini görebilir
Fındık fiyatı tarihi zirvelerini görebilir
Ege'den ilk 6 ayda 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat
Ege'den ilk 6 ayda 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat
Teşvikli yatırımlar istihdam yaratmıyor
Teşvikli yatırımlar istihdam yaratmıyor
Ticari kredide de yapılandırma sesleri yükseliyor
Ticari kredide de yapılandırma sesleri yükseliyor