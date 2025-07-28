Ege'den ilk 6 ayda 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat

EKONOMİ/İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılının ocak – haziran döneminde 210 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yapma başarısı gösterdi. Ege Bölgesi’nden 113 ülkeye yapılan ihracat artarken, 97 ülkeye yapılan ihracat 2024 yılı seviyesine ulaşamadı. EİB’in 2024 yılının aynı döneminde ihracat yaptığı ülke ve gümrüklü bölge sayısı 207 olmuştu.

Almanya 851 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri Amerika Birleşik Devletleri’ne 792 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Üçüncü sıradaki İtalya’ya 549 milyon dolarlık mal ihracatı oldu. Bu ülkeleri 456 milyon dolarlık ihracatla İngiltere ve 419 milyon dolarlık dışsatımla İspanya izledi.

Ege Bölgesi’nin ihracatında her zaman ön sıralarda yer alan Hollanda’ya 379 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Fransa, Egeli ihracatçılardan 366 milyon dolarlık ithalat yaptı. Rusya Federasyonu 258 milyon dolarla adını sekizinci sıraya yazdırırken, EİB’den Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat yüzde 19’luk artışla 211 milyon dolardan 252 milyon dolara çıktı ve en çok ihracat yapılan dokuzuncu ülke oldu. Listenin 10. Basamağında Romanya yer aldı. Romanya’ya ihracat yüzde 24’lük artışla 192 milyon dolardan 225,6 milyon dolara yükseldi. EİB’in ilk 10 ülkeye yaptığı ihracat 4 milyar 550 milyon dolar olurken, toplam ihracatının yüzde 50’en fazlası 10 ülkeye gerçekleştirildi.

Almanya 7, ABD 5, Çin, İtalya ve Avusturya 2 sektörde ihracat lideri

Almanya, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en çok ihracat yapılan ülke olmasının yanında; Demir ve metaller, deri ve deri mamulleri, fındık ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, iklimlendirme, makine ve aksamları ve taşıt araçları yan sanayi sektöründe en çok ihracat yapılan ülke oldu.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, mobilya kâğıt ve orman ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri ise en çok ihracatı Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptı.

İtalya, kimyevi maddeler ve mamulleri ve su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde Egeli ihracatçıların yüzünü güldürürken, maden ve tekstil ve hammaddeleri sektörlerinin ihracatta lider pazarı Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Gemi ve yat sektörüyle savunma sanayi sektörlerinde Egeli ihracatçılar en fazla ihracatı Avusturya’ya gerçekleştirdi.

Kuru meyve ihracatçılarının en çok ihracat yaptığı ülke İngiltere olurken, Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracat yaptığı ülkelerin bir numarasında Cezayir yer aldı. Tütün sektörünün ihracatta birinci ülkesi Irak olurken, çelik sektörünün en çok ihracat yaptığı ülke Fas oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2025 yılının ocak – haziran döneminde Fas, Suriye, Kırgızistan, Panama, Arjantin, Paraguay’a üç haneli ihracat artış hızı yakaladılar.

EİB üyeleri 2025 yılının ilk yarısında Belize, Aruba, Hollanda Antilleri, Gine, Trinidad ve Tobago, Mauritus, Mayotte, Benin gibi ülkelere de önemli ihracat artışları yakaladı.