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Çin’den Avrupa şirketlerine kamu ihale kısıtlaması

Çin Maliye Bakanlığı, bütçesi 45 milyon yuanı aşan tıbbi cihaz alımlarında yalnızca Çin'de üretim yapmayan Avrupa merkezli şirketlerin kamu ihalelerine katılamayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Çin’den Avrupa şirketlerine kamu ihale kısıtlaması
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Çin Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, bütçesi 45 milyon yuanı (yaklaşık 6,28 milyon dolar) aşan tıbbi cihaz alımlarında, Avrupa merkezli şirketlerin Çin hükümeti tarafından gerçekleştirilen kamu ihalelerine katılamayacağı belirtildi.

Bu kararın yalnızca Çin'de üretim yapmayan Avrupa şirketlerini kapsadığı, Çin'e yatırım yaparak ülkede üretim yapan firmaların ise bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edilen açıklamada, kısıtlamaların aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü de karara ilişkin açıklamasında, Pekin'in AB ile mevcut farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme konusundaki istekliliğini birçok kez dile getirdiğini vurguladı.

Sözcü, "Çin, ikili görüşmelerde defalarca iyi niyet ve samimiyet göstermiştir. Ancak AB, Çin'in bu yaklaşımını göz ardı ederek hala kısıtlayıcı önlemler almaya ve yeni korumacı engeller inşa etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, 20 Haziran'da, Çinli şirketlerin üye ülkelerde tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon euroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulması kararının alındığını duyurmuştu.

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