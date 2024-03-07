Çitlekçi, sıfır krediyle ve konsept mağazalarla büyüyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Tunçlar Holding, 2017 yılında Çitlekçi markasıyla 1000 metrekarelik mağazalarla sektöre yeni bir konsept getirdi. Tamamı kendisine ait mağaza sayısını 2027’de 100’e çıkarmayı öngören şirket, 45 yıldan bu yana tek kuruş kredi kullanmadan büyüyor.

Kuruyemiş sektörüne 1979 yılında toptancılıkla adım atan Tunçlar Holding, 2017 yılında Çitlekçi markasıyla 1000 metrekarelik mağazalarla sektöre yeni bir konsept getirdi. Halihazırda Ankara ve çevre illerde yoğunlaşan Çitlekçi, tamamı kendisine ait mağaza sayısını 2027’de 100’e çıkarmayı öngörüyor. Şirket, 45 yıldan bu yana tek kuruş kredi kullanmadan büyüyor. Bugün 81 ile e-ticaret yoluyla ürün gönderen Çitlekçi, Rusya ve Ortadoğu’ya da ihracat gerçekleştiriyor. Tunçlar Holding’in 26 yaşındaki Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, enerji ve inşaat sektöründe de faaliyet gösteren şirketin kontrollü büyüme sürecinde olduğunun altını çizdi. Lojistik süreçleri dahil hiçbir aşamada dış kaynak kullanmadıklarını ifade eden Abdullah Tunç, 1000 metrekarelik mağazalarda 1300 çeşit ürün bulunduğunu, şirket bünyesindeki istihdamın da 1200’ü aştığını aktardı.

Tunçlar Holding’in kuruluş hikayesini ve yeniden yapılanma sürecini EKONOMİ’ye anlatan Abdullah Tunç, dedesinin 1979 yılında eski bir aracın arkasında çekirdek, badem, fındık ve leblebi satarak işe başladığını söyledi.

Mağazaları kendi inşa etti, enerjisini kendi üretiyor Kuruyemişin yanı sıra Tunçlar Holding bünyesinde enerji ve inşaat sektörlerinin de bulunduğu bilgisini veren Tunç, kendi mağazalarının inşaatındaki deneyimlerin üzerine 2017’de Tunç Gold Yapı firmasının kurulduğunu söyledi. Şirketin bugüne kadar 500 konutluk projeyi tamamladığını aktaran Tunç, artan enerji maliyetini karşılamak ve sürdürülebilirlik için de 300 MW’lık yeşil enerji kaynağı kurduklarını anlattı. Abdullah Tunç, Tunçlar Holding çatısı altında gıda, inşaat ve enerji sektörlerinde 1200 civarında istihdam sağladıklarını, bu sayının da sürekli arttığını kaydetti.

Ankara’da açtıkları ilk mağazanın büyük ilgi görmesi üzerine abisi ile birlikte yeni konsept mağazalar açmaya karar verdiklerini ifade eden Tunç, Çitlekçi’ler açılmadan önce kuruyemişçilik kültürünün 50 metrekarelik mağaza ve bir personelden oluştuğunu söyledi. Çitlekçi’nin 1000 metrekarelik showroom ve 1300 ürün çeşidini tek mağazada uygun fiyatla satışa sunduğunu ifade eden Tunç, bir kuruyemiş fabrikası gibi çalışan her mağazada 8 adet kavurma makinesi bulunduğunu, satışa sunulan ürünlerin aynı gün veya en geç bir gece önce kavrulduğunu ifade etti.

Hedef 2027’ye kadar 100 mağazaya ulaşmak Bir yerde mağaza açmak için detaylı araştırma yaptıklarını dile getiren Tunç, daha hızlı büyüme imkanları olduğu halde kaliteyi korumak adına bunu tercih etmediklerini söyledi. Kuruyemiş için nem ve yağmurun çok önemli olduğunu ifade eden Abdullah Tunç, fizibiliteye uygun her ilde olmayı öngördüklerini, hedefl erinin 2027’ye kadar 100 mağazaya ulaşmak olduğunu anlattı. Şubelerin tüm lojistik hizmetlerini de kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri bilgisini veren Abdullah Tunç, 2023 yılında ağırladıkları müşteri sayısının 21 milyon olduğunu kaydetti.

“Planımızda franchising yok"

Türkiye’nin 81 iline e-ticaret yoluyla hizmet verdiklerini söyleyen Abdullah Tunç, Avrupa dahil Türkiye’nin de çeşitli yerlerinden çok sayıda franchise talepleri geldiğini ancak franchise vermeyi planlamadıklarını bildirdi. Mağaza açmak için büyüklüğün yeterli olmadığını, mutlaka önünde park yeri de bulunması gerektiğini ifade eden Tunç, bu yüzden İstanbul’da mağazaları olmadığını söyledi. Tunç, buna karşılık İstanbul’a özel cadde mağazacılığı konseptiyle mağaza açabileceklerini vurguladı.