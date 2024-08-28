ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlıyor: Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyararak “Üreticilerimiz ÇKS'ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerimize giderek 2025 üretim yılı ÇKS başvurularını yapabilecekleri gibi 2024 üretim yılında ÇKS başvurusu olan ve beyanlarında herhangi bir değişiklik olmayan üreticilerimiz başvurularını E-Devlet üzerinden yapabileceklerdir” denildi.