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Coğrafi işaretli yer fıstığının hasat başladı! 47 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye’nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlanmasının yüzde 90’ının yapıldığı Osmaniye’de yer fıstığı hasadına başlandı.

Haber Merkezi
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Coğrafi işaretli yer fıstığının hasat başladı! 47 bin ton rekolte bekleniyor
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Osmaniye’de coğrafi işaretli ve Avrupa Birliği (AB) tescilli bulunan yer fıstığı hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Cevdetiye beldesinde düzenlenen hasat etkinliği programında Vali Erdinç Yılmaz, yer fıstığı hasadı yaptı. Hasada, Vali Yılmaz’ın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

47 bin ton rekolte bekleniyor

Yaklaşık 100 bin dekar alanda 47 bin ton üretim beklediklerini söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Türkiye’de üretilen yer fıstığının yüzde 90 işleme merkezi Osmaniye’miz yani yer fıstığının başkenti diyebiliriz. Adana’dan sonra üretimde ikinciyiz ama piyasa, işleme merkezi Osmaniye. Osmaniye’de büyüklü küçüklü 350 işletmede yaklaşık 3 bin 500 aile Osmaniye yer fıstığı sektöründe çalışmaktadır. Yani Osmaniye yer fıstığı, Osmaniye’mizin ekonomisi açısından çok önemli. Yaklaşık 100 bin dekar alanda 47 bin ton üretim beklenmektedir. Yer fıstığının başkenti Osmaniye’mizden, başta yer fıstığı üreticileri olmak üzere, bütün çiftçilerimize hayırlı bereketli bir dönem ve hayırlı bereketli kazançlar diyorum. Yer fıstığımız, ’Osmaniye Yerfıstığı’ şeklinde coğrafi işaret tescilli ve ayrıca Avrupa Birliği işaret tescillidir. Böylece kendini dünyada kendini kanıtlamış bir ürünümüz" dedi.

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