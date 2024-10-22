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Dalaman havalimanı 9 ayda 4 milyon 781 bin yolcuyu ağırladı

Dalaman havalimanı, 2024 yılının ilk 9 ayında 4 milyon 781 bin yolcuya hizmet verdi.

Haber Merkezi
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Dalaman havalimanı 9 ayda 4 milyon 781 bin yolcuyu ağırladı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında eylül ayında 851 bin 910 yolcuya ve 6 bin 624 uçağa hizmet verildi. Ayrıca ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 11 bin 194 ton.

Yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet verildi

2024 yılının ilk 9 ayında Dalaman Havalimanından 39 bin 704 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 4 milyon 781 bin 889 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 58 bin 740 ton olarak gerçekleşti.

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