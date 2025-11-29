  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dalaman Havalimanı’nda 10 aylık yolcu trafiği 5,4 milyonu aştı
Takip Et

Dalaman Havalimanı’nda 10 aylık yolcu trafiği 5,4 milyonu aştı

Dalaman Havalimanı, yılın ilk 10 ayında yoğun yolcu ve uçuş trafiğiyle dikkat çekti. Havalimanı, 10 ayda 5 milyon 400 bin 656 yolcuyu ağırladı.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dalaman Havalimanı’nda 10 aylık yolcu trafiği 5,4 milyonu aştı
Takip Et

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Dalaman Havalimanı 2025 yılının ilk 10 ayında 5 milyon 400 bin 656 yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 46 bin 793 uçuş trafiği gerçekleşti.

Ekim ayına ait yolcu, uçuş ve yük verileri

Açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısının 659 bin 791, uçak trafiğinin 5 bin 268, taşınan yük miktarının ise 8 bin 479 ton olduğu bildirildi.

AB Komisyonu üyesi Lahbib: Maalesef İsrail Gazze'ye geçiş izni vermediAB Komisyonu üyesi Lahbib: Maalesef İsrail Gazze'ye geçiş izni vermediDünya

 

Ekonomi
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu! En yüksek zam oranını hangisi verdi?
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Fındık fiyatları; ihracat, döviz kuru ve hava koşullarındaki değişimlere göre şekilleniyor
Fındık fiyatları; ihracat, döviz kuru ve hava koşullarındaki değişimlere göre şekilleniyor
Gözler kasım ayı enflasyon verisinde: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Gözler kasım ayı enflasyon verisinde: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Türkiye'de 2026 yılında 1500 megavatsaat elektrik depolama kapasitesi devreye alınacak
Türkiye'de 2026 yılında 1500 megavatsaat elektrik depolama kapasitesi devreye alınacak
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ETS ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ETS ve akaryakıt tarifelerine düzenleme