Dalaman Havalimanı’nda 10 aylık yolcu trafiği 5,4 milyonu aştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Dalaman Havalimanı 2025 yılının ilk 10 ayında 5 milyon 400 bin 656 yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 46 bin 793 uçuş trafiği gerçekleşti.

Ekim ayına ait yolcu, uçuş ve yük verileri

Açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda ekim ayında hizmet verilen yolcu sayısının 659 bin 791, uçak trafiğinin 5 bin 268, taşınan yük miktarının ise 8 bin 479 ton olduğu bildirildi.