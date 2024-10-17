Daron Acemoğlu'ndan Nobel ödülü için ilk paylaşım

2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’ne Simon Johnson ve James Robinson ile yaptığı çalışmasından dolayı layık görülen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu ilk kez ödül hakkında paylaşımda bulundu.

Acemoğlu, “2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne arkadaşlarım ve meslektaşlarım Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte layık görülmekten büyük onur duyuyorum” derken, çalışmasının içeriğinin de yol gösterici olması açısından ödüllendirilmesine yönelik duygularını şu şekilde paylaştı:

“Ekonomik büyüme, demokrasi ile siyasi değişim konularının anlaşılmasında, kurumların rolünü vurgulayarak, ödülün sadece bizim çalışmalarımızı değil, aynı zamanda bu konularda çalışan onlarca mükemmel genç ekonomist ve sosyal bilimcinin çalışmalarını da takdir etmesinden büyük mutluluk duyuyorum.”

I am also delighted that in emphasizing the role of institutions in understanding economic growth and issues of democracy and political change, the award recognizes not just our work, but also the work of dozens of excellent young economists and social scientists working on these… — Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) October 17, 2024

“Zorlu bir dönemde ışık tutacak”

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, paylaşımının devamında dünyada konjontürel zorluklara işaret ederek, gelişmelere yönelik değişimlerde de çalışmalarının ışık tutacağına vurgu yaparak şu ifadelerle teşekkür etti:

“Umarım çalışmaya yapılan vurgu, özellikle de demokrasinin saldırı altında olduğu ve yapay zekâ, ekonomik eşitsizlik, iş hayatının geleceği, yaşlanma ve iklim değişikliği gibi büyük dönüşümlerle başa çıkarken, toplumsal uzlaşıyı sağlamak için güçlü kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, dünya genelinde kurumların ve demokrasinin güçlendirilmesi gibi son derece zorlu bir alanı da ön plana çıkaracaktır. Bu vesileyle, bana şahsen, e-posta yoluyla ve sosyal medyada tebriklerini ileten herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepinize minnettarım.”

Let me also take this opportunity to say thanks to everybody who congratulated me personally, via email and in social media. I am grateful to all of you. — Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) October 17, 2024

Türkçe de teşekkür etti

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, paylaşımlarını anadilinde Türkçe de yineledi.