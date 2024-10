Daron Acemoğlu'ndan Nobel ödülü için ilk paylaşım

2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’ne Simon Johnson ve James Robinson ile yaptığı çalışmasından dolayı layık görülen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu ilk kez ödül hakkında paylaşımda bulundu.

Acemoğlu, “2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne arkadaşlarım ve meslektaşlarım Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte layık görülmekten büyük onur duyuyorum” derken, çalışmasının içeriğinin de yol gösterici olması açısından ödüllendirilmesine yönelik duygularını şu şekilde paylaştı:

“Ekonomik büyüme, demokrasi ile siyasi değişim konularının anlaşılmasında, kurumların rolünü vurgulayarak, ödülün sadece bizim çalışmalarımızı değil, aynı zamanda bu konularda çalışan onlarca mükemmel genç ekonomist ve sosyal bilimcinin çalışmalarını da takdir etmesinden büyük mutluluk duyuyorum.”

