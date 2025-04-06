CHP'nin yeni Parti Meclisi listesi belli oldu
CHP, "partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, bugün gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı'nda bin 171 geçerli oyun tamamını alarak tekrar Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) listesi açıklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultayda tek aday olarak girdiği seçimde yeniden genel başkanlığa seçildi. Saat 14:25 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Kurultayda toplam bin 276 delege oy kullandı. Özel, geçerli oyların tamamı olan bin 171 oyu aldı. 105 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.
Genel Başkanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi.
Liste ortaya çıktı
Parti Meclisi için 181 aday, Yüksek Disiplin Kurulu için 51 aday başvurdu. Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için başvuran isimler de belli oldu.
T24'ün aktardığı ön liste şu şekilde:
1 BURCU MAZICIOĞLU
2 NİHAT ARDA MERCAN
3 AYLİN NAZLIAKA
4 GONCA YELDA ORHAN
5 TURGAY ÖZCAN
6 SUAT ÖZÇAĞDAŞ
7 YUNUS ÖZDEMİR
8 BERNA ÖZGÜL
9 KEMAL ÖZKİRAZ
10 ENGİN ÖZKOÇ
11 FAİK ÖZTRAK
12 ALİ ÖZTUNÇ
13 FİLİZ ÖZTÜRK ÇELİK
14 HASAN ÖZTÜRKMEN
15 AYSUN PALALI KÖKTAŞ
16 UYGAR PARÇAL
17 EMEÇ AKSOY PARLAK
18 MEDİNE FİLİZ PEHLİVAN
19 CAFER PEKDEMİR
20 HAKKI ANIL PEKTAŞ
21 TOLGA CAN POLAT
22 MAHİR POLAT
23 OĞUZ KAAN SALICI
24 ZÜHAL SAMLI
25 MÜSLİM SARI
26 ORHAN SARIBAL
27 İSMET SARIKAYA
28 SELÇUK SARIYAR
29 SELİN SAYEK BÖKE
30 HÜSEYİN SAYGILI
31 LEYLA SERİN KIRIK
32 CANAN SEZENLER
33 GÜLSEREN SOLMAZ ALTUNAL
34 MUSTAFA TUNÇ SOYER
35 YAREN DİCLE SOYSAL
36 CEVHER SÖNMEZ
37 KURTULUŞ SUNAL
38 NİYAZİ ŞEN
39 ESAT ŞENGÜL
40 NAMIK TAN
41 MAHMUT TANAL
42 MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
43 GAMZE TAŞCIER
44 CANAN TAŞER
45 DİDEM TEMEL
46 ŞAHİSMAİL TEMEL
47 ALİ MUHİTTİN TIĞLI
48 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
49 HANAY HANDAN TOPRAK BENLİ
50 MEHMET TÜM
51 EMİNE TÜRKYILMAZ
52 MUHARREM TÜZER
53 NURGÜL UÇAR AKTUĞ
54 MELİSA UĞRAŞ
55 GAYE USLUER
56 AHMET HAKAN UYANIK
57 HASAN EFE UYAR
58 PINAR UZUN OKAKIN
59 DENİZ UZUNYAYLA
60 İSMAİL ATAKAN ÜNVER
61 MEHMET NECATİ YAĞCI
62 KAZIM YAĞMUR
63 KOZA YARDIMCI
64 MAHİR YAŞAR
65 HÜSEYİN YAŞAR
66 DENİZ YAVUZYILMAZ
67 GÜLAY YEDEKCİ
68 AHMET YEŞİL
69 ŞENGÜL YEŞİLDAL
70 DİLEK YILDIZ
71 HÜSEYİN YILDIZ
72 ŞENGÜL YILMAZ
73 NECATİ YILMAZ
74 MURAT YURDAKUL
75 DENİZ YÜCEL
76 MAHİR YÜKSEL
77 GÖKAN ZEYBEK
78 ERHAN ADEM
79 MUSTAFA ADIGÜZEL
80 BEDRİ AĞAÇ
81 KEMAL YILDIZ AKÇAN
82 KAZİM AKÇELİK
83 KAZIM AKKUŞ
84 ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
85 VİJDAN AKTAŞ
86 CÜNEYT AKYILDIZ
87 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
88 TURAN ALTUN
89 YAŞAR ARAÇ
90 CEM ARMUTLU
91 SEYFETTİN ARTANTAŞ
92 ŞEYMA NESLİHAN ATASAYAR
93 ONURHAN AVŞAR
94 BÜLENT DEMİRAY AYDIN
95 ERBİL AYDINLIK
96 BAKİ AYDÖNER
97 ENSAR AYTEKİN
98 MURAT BAKAN
99 TANER BALKAN
100 METİN BANLI
101 SANİYE BARUT
102 YUSUF BAŞTUĞ
103 MEHMET ERDAL BAYTOK
104 ÖZLEM BECAN
105 BARIŞ BEKTAŞ
106 NEVAF BİLEK
107 BARIŞ BOZKURT
108 ELİF GAMZE BOZO
109 BURHANETTİN BULUT
110 SABAHATTİN BÜRKÜK
111 ÖZGÜR CEYLAN
112 ALİ EKBER CÖMERT
113 ALİ RIZA ÇALIŞ
114 CELAL ÇELİK
115 DEVRİM BARIŞ ÇELİK
116 ÖZGÜR ÇELİK
117 SİBEL ÇETİN
118 MERYEM GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
119 KEMAL ÇİFTÇİ
120 DENİZ DEMİR
121 ADEM DEMİR
122 SERTAÇ DEMİREL
123 MEHMET ALKIN DENİZASLANI
124 BİRSEN DERDİYOK
125 SEMRA DİNÇER
126 MUHARREM DOĞAN
127 HATİCE DOĞAN
128 ÖZGÜR DOĞAN
129 BEDİRHAN BERK DOĞRU
130 YUNUS EMRE
131 HİKMET ERBİLGİN
132 HÜSNİYE ERDOĞAN
133 ÖZLEM ERKAN
134 CANAN EROL
135 ALİ ABBAS ERTÜRK
136 SEMİH ESEN
137 ALİ HAYDAR FIRAT
138 BERKAY GEZGİN
139 YALÇIN GÖRGÖZ
140 GÜNGÖR GÖRGÜLÜ
141 ALTINAY GÖRMÜŞ
142 ABDULLAH GÜLEÇ
143 HAKAN GÜLER
144 ORÇUN GÜLHAN
145 AYTEN GÜLSEVER
146 MUSTAFA GÜLTEKİN
147 NAZIM YİĞİT GÜNAY
148 NAZAN GÜNEYSU
149 UMUT GÜNGÖR
150 BÜLENT GÜRSOY
151 ALİ HAYDAR HAKVERDİ
152 HİKMET YALIM HALICI
153 ARİFE HATUNOĞLU
154 OZAN IŞIK
155 BAYRAM İNAN
156 GÜNAY İPEK
157 UĞURCAN İRAK
158 FERHAT İŞÇİMEN
159 HÜSEYİN İYİDOĞAN
160 YASİN KANTAŞ
161 ÖZGÜR KARABAT
162 DURAK KARABULUT
163 ELMAS KÜBRA KARACA
164 HÜSEYİN KARAHAN
165 ALİ KARAOBA
166 ULAŞ KARASU
167 LİNDA GÖZDE KARASU
168 METİN KARATAŞ
169 DİLESEN KARATAŞ
170 SİNAN KAYA
171 SEZGİN KAYA
172 ECEVİT KELEŞ
173 SİNEM KESKİN
174 CEVAHİR KILIÇ
175 SEVGİ KILIÇ
176 SİNEM KIRÇİÇEK
177 MÜBERRA JÜLİDE KIZILTEPE
178 İSMAİL KOÇAK
179 HASAN KAMİL KORKMAZ
180 AYŞE KORKMAZ
181 EMRAH KÖKSAL