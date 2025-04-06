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Aday olamayan Berhan Şimşek kameralar önünde Özgür Özel ile tartıştı

21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapan CHP'de, topladığı 97 imzayı beş dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığının kabul edilmediğini iddia eden eski Milletvekili Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le kameralar önünde tartıştı. Şimşek, yaptığı açıklamada, "Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Aday olamayan Berhan Şimşek kameralar önünde Özgür Özel ile tartıştı
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Cumhuriyet Halk Partisi "irade milletindir" sloganıyla 21. olağanüstü kurultayını topluyor. Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıklanmıştı. Fakat Ümit Uysal, kurultay başladıktan 1 saat sonra adaylıktan çekildi. 

Berhan Şimşek: Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi

CHP Tüzüğü’ne göre genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5’inin imza vermesi gerekiyor. Bin 323 delegenin bulunduğu kurultayda, 67 delegenin imzasını alabilen genel başkan adayı olabilecekti.

Fotoğraf: Nefes Gazetesi

Aday Berhan Şimşek, 97 imza topladığını ancak başvuru için geç kaldığını iddia etti. Sosyal medyadan konuya dair paylaşım yapan Şimşek, "Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Özgür Özel ile, Murat Emir ile, Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen 'hayır vakit geçmiştir' dediler. Ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi" dedi.

Şimşek, Özel ile tartıştı

Hilal Köylü'nün Serbestiyet için paylaştığı görüntülerde, genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartıştığı görüldü. Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktarırken, Özel'in Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. 

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