Zeydan Karalar duyurdu: Mahmut Tanal ve Engin Özkoç CHP'nin PM listesinde

Cumhuriyet Halk Partisi "irade milletindir" sloganıyla 21. olağanüstü kurultayını topluyor. Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda tek aday oldu. Ümit Uysal, adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek ise adaylık için gerekli şartları sağlayamadı. Şimşek yaptığı açıklamada 97 delege imzasına sahip olduğunu, geç kalındığı için divanın kabul etmediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu kurultaya ilişkin mesajında "Partimiz, millî görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Berkay Gezgin, PM listesine alındı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, şu an Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan 21 yaşındaki Berkay Gezgin'in Parti Meclisi (PM) listesinde olduğunu açıkladı.

Özel, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin, Parti Meclisi anahtar listemizde olacak" dedi.

Gezgin, 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her Şey Çok Güzel Olacak" ifadesinin mimarı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Mahmut Tanal ve Engin Özkoç da PM listesinde

Sözcü TV'nin canlı yayınında kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar, Mahmut Tanal ve Engin Özkoç'un CHP'nin Parti Meclisi (PM) listesinde yer aldığını duyurdu.

Siyasi kariyerine CHP bünyesinde başlayan avukat Mahmut Tanal, 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmiş ve 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde İstanbul'u temsil etti. 2023 seçimlerinde ise Şanlıurfa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Engin Özkoç, 2011 genel seçimlerinde CHP'den Sakarya Milletvekili seçildi. Özkoç, 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. Bu süreçte Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ile CHP Grup Başkanvekilliği görevlerini üstlendi.