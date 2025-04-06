CHP, Berkay Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine aday gösterdi
Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sloganı olan "Her Şey Çok Güzel Olacak" ifadesinin mimarı 21 yaşındaki Berkay Gezgin, CHP'nin Parti Meclisi listesine alındı. Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
23 Haziran 2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her Şey Çok Güzel Olacak" ifadesinin mimarı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Berkay Gezgin, PM listesine alındı
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu an Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezgin'in Parti Meclisi (PM) listesinde olduğunu açıkladı.
Özel, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin, Parti Meclisi anahtar listemizde olacak" dedi.