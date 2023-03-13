DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), hasar ödemelerine devam ediyor. DASK’tan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 362 bin 646 hasar ihbarı yapılırken, ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 351 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada, “DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.