DEM Parti'li Gergerlioğlu, asgari ücret talebini açıkladı: 35 bin liraya yükseltilsin

Gergerlioğlu, Meclis'teki basın toplantısında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla insan haklarının tüm dünyanın gündeminde olması gerektiğini belirtti.

İnsan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Gergerlioğlu, insan hakları kavramı konusunda insanlığın zayıf bir not aldığını dile getirdi.

Asgari ücret tespit komisyonunun toplandığını, görüşmelere devam edileceğini anımsatan Gergerlioğlu, "DEM Parti olarak asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini ve yılda 2 kez düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.