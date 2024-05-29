Depremzede sanayicilerin talebi ‘yüzde 20’ sabit faiz

6 şubat depreminden sonra Kredi Garanti Fonu’ndan 2,2 milyar TL kredi kullanan Adıyaman’da değişken faizin yüzde 60’lara dayanması sanayi üretimine darbe indirdi. Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, sermayesi güçlü işletmelerin kredi borçlarını kapattıklarını ancak krediyi fabrikanın onarımında kullanan, üretim sermayesi yapan işletmelerin borcunun katlandığını kaydetti. Kentin KGF borcunun 1 milyar TL olduğunu belirten Torunoğlu, “KGF kredilerinin faizi martta yüzde 8-9 civarındaydı. Bugün yüzde 60'a ulaşmak üzere. Yükselen faiz ve ödenemeyen taksitler nedeniyle kentimizde iflas etmek üzere olan firma sayısı giderek artıyor. 2 milyon TL kredi kullanan bir sanayicimizin 3 aylık faiz ödemesi 280 bin TL’ye dayanmış durumda. Ana borç bu miktara dahil değil. Sanayicilerimizin bu faizle mücadele edecek takati kalmadı. KGF kredisi nedeniyle 1000’i aşkın işletmemiz iflas riski yaşıyor. Hükümetimizin mutlaka bir düzenleme yapması gerekiyor. Aksi taktirde Adıyaman ekonomisi için iyi günler bizi beklemiyor” diye konuştu.

“ADOSAB, BATMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA”

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (ADOSAB) Başkanı Abdülkadir Çelenk de depremde bölgede faaliyet gösteren 201 fabrikadan 14’ünün yıkıldığını 28’inin de orta hasar aldığını hatırlattı. Yüzlerce sanayicinin de makine ve ekipmanının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Çelenk, sanayicilerin büyük bölümünün KGF kredilerine yöneldiğini kaydetti. Çelenk, “Yüzde 10 faizle alınan kredinin faizi yüzde 60’a çıkarsa şuanda yaşadığımız gibi iflaslar da beraberinde gelecektir. Devletimizin en azından yükselen faize karşı sanayicilerin yükünü azaltan önlemler bekliyoruz” görüşünü paylaştı.

“KGF KREDİ FAİZİ DEPREM ŞEHİRLERİ İÇİN SABİTLENMELİ”

Deprem bölgesindeki işletmelerin kullandığı KGF kredisi maliyetinin anaparanın üzerine çıktığını, bu durumun işletmeleri zorladığını belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da “Resmi rakamlara göre Malatya’da 27 bin 500 iş yeri deprem sonrası kullanılamaz hale geldi. OSB’mizdeki 403 fabrikanın büyük kısmı personel sıkıntısı yaşıyor. Beyaz yakalıların neredeyse tamamı göç etti. Üretim kapasitemiz hala 6 Şubat öncesine dönemedi” dedi. KGF Kredisinin firmalara can suyu olduğunu ifade eden Sadıkoğlu şu görüşleri paylaştı: “Ancak kredinin değişken faizli olması firmaları zorluyor. Depremden hemen sonraki ay faiz yüzde 7,6’ya kadar gerilemişti. KGF kredilerin çok büyük bölümü Türk Lirası Gecelik Referans Faizine (TLREF) endeksli olduğu için faiz oranı yükseliyor. Referans faiz oranı bugün yüzde 53 sınırına dayandı. Depremzede firmaların kazancı borcunun çok altında. Krediyi ödemek imkansız hale geldi. Birçok firmamız iflasın eşiğinde. Deprem bölgesi için KGF kredi faiz oranının sabit olmasını talep ediyoruz.”

“YENİ DESTEK PAKETLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin de KGF kredilerinin zor dönemde, işletmelerin yeniden ayağa kalkmasında önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, “Ancak, değişken faiz, kredi yükünü önemli ölçüde arttırarak, işletmeleri zor duruma düşürmekte. Hatay’da, KGF kredilerinden faydalanan işletmelerin tam sayısı ve ödeme güçlüğü yaşayanların oranı hakkında net bilgiye sahip değiliz. Ancak, aldığımız bilgilere göre, ödeme güçlüğü yaşayan işletmelerin oranı oldukça yüksek” diye konuştu. KGF kredilerinde uygulanan faizin sabitlenmesi ve makul bir seviyeye indirilmesini isteyen Çinçin, böylece işletmelerin yeniden ayağa kalkmaları için zaman kazanacaklarını savundu. Çinçin, ayrıca yeni destek paketlerinin oluşturularak hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"FAİZ YÜKSELDİKÇE İŞLETME SERMAYELERİMİZ ZAYIFLIYOR"

Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk de değişken faiz oranları nedeniyle bölgedeki sanayi ve ticaret hayatının olumsuz etkilendiğini belirterek “Temennimiz KGF kredilerindeki faiz oranının sürdürülebilir bir seviyede sabitlenmesi. İşletmeler taksitlerini ödemekte zorlanıyor. Faiz oranı yükseldikçe işletme sermayelerimiz zayıflıyor. Özellikle KOBİ’lerimiz bu durumdan daha fazla etkileniyor. Kentimizdeki ticaret hayatında geri dönülemez noktaya gelmeden sürdürülebilir bir oranda faiz sabitlenmelidir. Ekonomi yönetimini işletme sahiplerimizin sesini duymaya çağırıyoruz” dedi.

MAĞDUR İŞLETMELERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER SAĞLANMALI

Deprem bölgesindeki işletmelerin en önemli sorununu finansmana erişim olarak dile getiren Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, “Bu işletmelerin finansmana erişimini güçlendirmemiz gerekirken eski çekilen kredilerin faizini yükselterek yarayı derinleştiriyoruz. Bu faiz oranlarıyla bir işletmenin sürdürülebilir faaliyet yürütebilmesi çok zor. Diyarbakır’da 1200 işletme afetten derin yara aldı. Firmalarımızın bir yandan yara sararken diğer yandan işlerini ve ihracatlarını büyütmeye çalışıyorlar. KGF kredilerindeki faiz artışı ile birlikte işletmelerimiz öz sermayelerini tüketiyorlar. Sorunu çözmek için işletmelerimize özel düşük faizli kredi sağlanması lazım. Aksi taktirde KGF kredilerinin kapatılması mümkün değil. Enflasyonunun en az yıl sonuna kadar yüksek kalacağını öngörerek bu krizden düşük faizli kredi dışında kurtulmamız çok zor” görüşünü paylaştı.

“İŞLETMELERİ KORUYACAK YENİ ÖNEMLER ALINMALI”

Şanlıurfa TSO Meclis Başkanı Serhat Karadağ enflasyonist ortam ve küresel durgunluk nedeniyle zor günler yaşayan işletmelerin şimdi de ‘değişken faiz’ nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek “Devletimizin işletmelerimizi koruyacak önlemler alması zorunluluk haline geldi. Ana borcu dururken faiz taksitlerinin ödemekte zorlanan işletmeler ayakta kalabilmek için öz sermayelerini tüketiyor. Hükümetimizi zaman kaybetmeden yüksek faizi yaratan etmenleri ortadan kaldıracak adımlar atmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

'Esnaf kredisine benzer düzenleme bekliyoruz'

Mehmet Torunoğlu, esnaf kredilerinde yapılan düzenleme ile deprem bölgesindeki faiz artışlarının engellendiğini, KGF kredilerinde benzer bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Torunoğlu, “Deprem bölgesinde kullanılan KGF kredileri faiz artışından muaf tutulmalı. Devletimizin de ne kadar zor durumda olduğunu biliyoruz ancak yüzde 60’lara dayanan faiz oranları yarayı kapatmaktan ziyade daha da derinleştiriyor. Devletimizden yüzde 20 gibi daha sürdürülebilir faiz oranları bekliyoruz. Sanayicimiz yüzde 50 kapasite ile üretim yapıyor. Faizi sürdürülebilir seviyelerde sabitlemezsek kent ekonomimizde ciddi bir kriz yaşanacak” diye konuştu.