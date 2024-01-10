Dijital bankacılık kullanıcı sayısı 1,4 milyon oldu
Bankacılık sektöründe Aralık 2023 itibarıyla uzaktan başvuru sayısı 1,4 milyon oldu.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Uzaktan ve Diğer Kanallarla Müşteri Edinimi" raporunu yayımladı.
Raporda şöyle denildi:
Aralık 2023 itibarıyla uzaktan başvuru sayısı yaklaşık 1,4 milyon olmuştur. Müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan uzaktan müşteri edinimi 715 bindir.
Aralık 2023 dönemi itibarıyla toplu edinim, online başvuru ve şube kanallarından edinilen müşteri sayısı 858 bin kişi olmuştur"