Dış ticaret açığı 4,9 milyar dolara geriledi

İSTANBUL - EKONOMİ

Ağustos ayı dış ticaret verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde açıklandı. Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,4 artışla 22 milyar 63 milyon dolar oldu, ithalat yüzde 10,8 azalışla 26 milyar 991 milyon dolara geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 oranında azalışla 225 milyar 666 milyon dolar oldu. Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 43,4 düşüşle 4,9 milyar dolara, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 33,6 azalışla 54,9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ağustosta 10,5 puan artışla 81,7’ye, Ocak-Ağustos döneminde ise 9,1 puan yükselerek 75,7’ye yükseldi.

“Dış ticaret dengesi iyileşiyor”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik adımlar neticesinde ikinci çeyrekteki yüzde 2,5’lik büyümenin 1,3 yüzde puanının net mal ve hizmet ihracatından geldiğini vurguladı. Dış ticaret dengesinin iyileşmeye başladığını kaydeden Bolat, “Dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise artış gösterdi. Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara geriledi. Son 13 ayın 11’inde dış ticaret açığımız azaldı” dedi. İlk altı ayda hizmet ihracatının yüzde 9,5 artarak 47,2 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, “Sekiz ayda ise yüzde 7,5 artışla yaklaşık 71 milyar dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracat toplamda arttı ama lokomotif sektörler geriledi

Bazı sektörlerin ihracatında yüksek oranlı artışlar olmasına rağmen en fazla ihracat yapan üç sektörden otomotiv ve kimyanın geçen ay ekside kaldığının altını çizen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Hazır giyim ise başa baş durumda. Fark daha çok mücevherden geldi. Mücevherdeki 500 milyon dolarlık artış, ağustos ihracatımızın pozitif kalmasında önemli rol oynadı” diye konuştu. Kalan 4 ayda da yıl sonu hedeflerini yakalamakk için çalışacaklarını vurgulayan Gültepe, “Geçen ay Nijerya’da geniş katılımlı bir heyet gerçekleştirdik, bu ay da Fas’a düzenleyeceğiz. İhracatçı birliklerimizle sekiz ayda 91 olan heyet organizasyonunu yıl sonuna kadar 150’ye, 228 olan fuar katılımımızı da 378’e çıkaracağız. Tüm firmalarımızı, heyet ve fuarlara katılmaya davet ediyorum” dedi.

Çin’den ithalat 4 milyar $'ı aştı

■ 12 aylık ihracat 262 milyar dolar.

■ 17 sektör ihracatını arttı, dokuz sektörde düşüş yaşandı.

■ Mücevher, %108 ile ihracatını en fazla artıran sektör oldu.

■ Geçen ay 48 il ihracatını artırdı.

■ İlk kez ihracat yapan bin 228 firmanın katkısı 85,5 milyon $ oldu.

■ Birim ihracat değeri 1,49 $ oldu.

■ Parite etkisi 62 milyon $ artı yazdı.

■ En fazla ithalat 4 milyar dolar ile Çin’den yapıldı. Çin’den yapılan ithalat toplamın %14,9’u oldu.

■ En fazla ihracat 1,7 milyar dolarla Almanya’ya yapıldı. İhracattaki payı %7,6 olan Almanya’yı; ABD ve İngiltere, Irak ve BAE izledi.