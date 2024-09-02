Borusan'dan Amerika'da 363 milyon dolarlık sözleşme

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret ABD'de yeni bir iş ilişkisine yönelik sözleşme imzaladı.

Borusan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Borusan'ın bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın Kuzey Amerika'daki önemli altyapı projelerinden biri için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Yeni iş ilişkisinin şirketin 2025 yılı cirosuna katkı yapması bekleniyor.