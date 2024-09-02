  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Borusan'dan Amerika'da 363 milyon dolarlık sözleşme
Takip Et

Borusan'dan Amerika'da 363 milyon dolarlık sözleşme

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret, Kuzey Amerika’da 363 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borusan'dan Amerika'da 363 milyon dolarlık sözleşme
Takip Et

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret ABD'de yeni bir iş ilişkisine yönelik sözleşme imzaladı.

Borusan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Borusan'ın bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın Kuzey Amerika'daki önemli altyapı projelerinden biri için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Yeni iş ilişkisinin şirketin 2025 yılı cirosuna katkı yapması bekleniyor.

CHP'den Hakan Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?CHP'den Hakan Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?Gündem

 

Yatırım yapmak isteyenlere uzmanından dikkat çeken öneri: Yüzde 100 kazanırsınızYatırım yapmak isteyenlere uzmanından dikkat çeken öneri: Yüzde 100 kazanırsınızEkonomi

 

Şirket Haberleri
Türkiye İş Bankası’ndan Visa Cash App RB Formula One takımının isim sponsoru Visa ile iş birliği
Türkiye İş Bankası’ndan Visa ile iş birliği
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava muhalefeti engeli 
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava muhalefeti engeli 
Four Seasons Hotels Istanbul’dan iki önemli atama
Four Seasons Hotels Istanbul’dan iki önemli atama
BOTAŞ ve Shell arasında dev anlaşma!
BOTAŞ VE SHELL ARASINDA DEV ANLAŞMA!
Yıldız Demir Çelik'in ilk genel müdürü Selçuk Yılmaz oldu
Yıldız Demir Çelik'in ilk genel müdürü Selçuk Yılmaz oldu
Şişecam'ın genç yetenek programına başvurular başladı
Şişecam'ın genç yetenek programına başvurular başladı