CHP'den Hakan Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Türkiye’nin BRICS üyeliğine başvurduğuna ilişkin haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmî olarak açıklanmamıştır?" diye sordu.

"Neden resmi olarak açılanmadı?"

Konuyu dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a soran Uzgel’in açıklamasında “Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye’nin BRICS’e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmî olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır? Haber doğruysa bu başvurudan ne elde edileceği ilgili kurum, kuruluşlar, kamuoyu tarafından yeterince tartışılmış mıdır? Hükümetin bu stratejik adımla ilgili şeffaf bir duruş sergilemesi ve kamuoyuna zamanında bilgi vermesi gerekmiyor mu?”" dedi.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından oluşturulan bu grup, dünya ekonomisinde giderek artan etkileri ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme çabasıyla ortaya çıktı. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi. Grubun amacı, ekonomik kalkınma, siyasi işbirliği ve uluslararası arenada ortak çıkarların savunulması.

Grup, adını, ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor.

Grup, Güney Afrika ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak’ta BRICS’e katıldı.

Grubun 10 üyeye çıkması, isminin de ne olacağı sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, grubun yeni adının BRICS+ olacağını düşünüyor.