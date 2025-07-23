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AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Gündemde kritik konular var

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının en önemli gündem başlığının, hükümetin "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hayata geçirmeyi planladığı yeni çözüm süreci olacağı ifade ediliyor.

Haber Merkezi
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AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Gündemde kritik konular var
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün saat 15.30’da toplanacak. Geniş kapsamlı toplantının ana gündem maddesinin, hükümetin "terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda başlatmayı planladığı yeni çözüm süreci olacağı ifade ediliyor.

Masada kritik konular var

Toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz günlerde TBMM’de siyasi partilerle gerçekleştirdiği temasların ayrıntılarının da değerlendirileceği öğrenildi. Bu görüşmelerde gündeme gelen, Meclis çatısı altında bir komisyon kurulması yönündeki öneriler ve bu konuda gelinen son aşama MYK’da ele alınacak.

Yapısal ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar MYK'nın gündeminde yer alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplantı sırasında çeşitli başlıklarda kapsamlı sunumların yapılması beklenirken, AK Parti’nin geçtiğimiz haftalarda Kızılcahamam’da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda dile getirilen yapısal ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar da MYK'nın gündeminde yer alacak.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonlar

Öte yandan, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonların da toplantıda değerlendirmeye alınması bekleniyor. AK Parti kurmaylarının, siyasi gelişmelerin genel seyrine ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulunacağı ve izlenecek yol haritasının netleştirileceği ifade ediliyor.

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