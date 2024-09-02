Ford 90 bin aracını geri çağıracak

FoxBusiness tarafından aktarılan bilgilere göre Michigan merkezli otomobil üreticisi Ford 90 bin aracını geri çağırmaya hazırlanıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan geri çağırma raporunda, 2021 ve 2022 model yıllarına ait Ford Bronco, Ford Edge, Ford Explorer, Ford F-150, Lincoln Aviator ve Lincoln Nautilus araçlarının motorlarında ciddi bir riskin bulunduğunu açıkladı. Geri çağırmanın nedeni olarak, bu araçların motorlarında yer alan "çatlama ve kırılmaya meyilli emme valfleri" gösterildi.

90.700 SUV ve pikap araç geri çağrılacak

haberler/ford-valflerden-kaynaklanan-bir-sorun-sebebiyle-90-bin-aracini-geri-cagiracak-h3561" target="_blank" rel="noopener">CNBC-e'nin haberine göre toplamda 90.700 SUV ve pikap aracı kapsayan bu geri çağırma, söz konusu araçlarda kullanılan 2,7 litre veya 3 litrelik Nano EcoBoost Motor’un belirli bir arızaya yol açabileceği endişesiyle gerçekleştiriliyor. Ford, 23 Ağustos’ta NHTSA'ya bildirdiği bu geri çağırmanın, araçların emme valfinde meydana gelebilecek bir arıza nedeniyle motorun ciddi şekilde hasar görebileceği ve bu durumun tahrik gücünde kayıplara yol açarak kaza riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şu ana kadar sorunla bağlantılı kaza ve yaralanma yaşanmadı

Ford, motor emme valfindeki sorunun özellikle araçların ömrünün erken dönemlerinde ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtirken, şu ana kadar bu sorunla bağlantılı herhangi bir kaza ya da yaralanmanın yaşanmadığını vurguladı. FOX Business’a yapılan açıklamada Ford, kalite sorunlarının ilk etapta ortaya çıkmasını önlemeyi hedeflediklerini, ancak bir sorun meydana geldiğinde müşterilere en az rahatsızlık verecek şekilde hızlı bir geri çağırma veya servis eylemi ile çözüm sunmanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Bildirimlerin eylül ayı sonunda tamamlanması planlanıyor

Geri çağırmaya konu olan araçlar için bayilere yapılacak bildirimlerin eylül ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Ford, geri çağrılan araçlarda motor çevrimi testini geçemeyenlere ücretsiz olarak yeni bir motor takılacağını ve müşterilerin araçlarını tamir ettirirken Ford’un sunduğu teslim alma, teslim etme ve kiralama hizmetlerinden faydalanabileceklerini belirtti. Etkilenen araç sahiplerine ise ekim ayı başında mektup yoluyla geri çağırma hakkında bilgilendirme yapılacak. Ford ayrıca, bu onarımlar için kendi cebinden ödeme yapan araç sahiplerinin NHTSA’da kayıtlı geri çağırma geri ödeme planı kapsamında geri ödeme almaya hak kazanabileceğini duyurdu.

Ford, geri çağırmaya konu olan araçların 2021 yılında üretildiğini ve Ford ile Lincoln markaları altında satışa sunulduğunu belirtti. Şirket, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 4,4 milyon adetlik toptan satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu geri çağırma, Ford’un geniş araç portföyü içinde kalite standartlarını koruma ve müşteri memnuniyetini sağlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor.