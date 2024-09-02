Amcası tutuklandı! Kayıp Narin soruşturması genişletildi: Bir akrabanın evi ve arabası arandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran’ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Amca S.G. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı

Güran’ı arama çalışmaları 13’üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması" ile tutuklandı.

Babasının amcasının evi ile arabası arandı

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G.’nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

Dün Güran’ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

"O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın" demişti

Öte yandan; A.R.G. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Narin'in ağabeyi E.G. hakkında "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil." denişti.

Komandolar araziye indi

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi. Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.