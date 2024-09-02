İzmir'de ABD askerlerine saldırı: 15 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.”

ABD Büyükelçiliğinden teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'de Amerikalı askeri personelin uğradığı saldırıda hızlı müdahalede bulunulması ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasından dolayı Türk makamlarına teşekkür etti.

Büyükelçiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "USS Wasp’ta görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

-Olay

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İsrail’i korumakla görevli İzmir Limanı’na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçirdi.

Eyleme liderlik eden TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin,

"İsrail’e kalkan olan, Mehmetçiğin ve binlerce Filistinli’nin katili olan Amerikan askerlerine bu topraklarda rahat vermeyeceğiz. Vatan evlatları Amerikan kurşunlarıyla şehit edilirken ABD askerleri ellerini kollarını sallayarak ülkemizde rahat rahat gezemez! Eli kanlı ABD askerlerinin Türkiye’de yeri yok! Mehmetçiğin katilleri, Filistinlilerin, Iraklıların, Yemenlilerin katilleri defolun gidin ülkemizden.

30 Ağustos’un yıl dönümünde limanlarımıza gelip Türk milletine meydan okuyanlardan hesao soracağız!" sözlerini kullandı.

Amerikan askerinin başına çuvalı geçiren TGB’liler “Mehmetçiğin Katili Amerika, Üslere El Konsun ABD Defolsun, Katil ABD, Katil İsrail, Atatürk Gençliği Görev Başında” sloganlarını attı.