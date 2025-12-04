  1. Ekonomim
  Dış ticaret açığı 7,8 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı 7,8 milyar dolar oldu

İhracat, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olurken; aynı dönemde ithalat yüzde 2,6 yükselişle 30,5 milyar dolar oldu. Kasım ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 4 artarak 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 7,8 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olurken; 11 aylık ihracat yüzde 3,7 artışla 247,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde ithalat yüzde 2,6 yükselişle 30,5 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde ithalat yüzde 5,7 artışla 329,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre kasım ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 4 artarak 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken; ocak-kasım dönemi dış ticaret açığı yüzde 12,4 artışla 82,5 milyar dolar oldu.

 

