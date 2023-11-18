Dolandırıcılardan yeni yöntem: EPDK devreye girdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, ‘saadet zinciri’ benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşları yanıltıcı girişimlere dair şikayetlerin kurumlarına ulaştığı vurguladı. EPDK, vatandaşları dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı.

EPDK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Unutulmalıdır ki lisanssız elektrik üretiminin sınırları ve kapsamı bellidir, hedefi de tüketilen elektriğin üretilmesidir ve bir kar ortaklığı modeli söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın lisanslı elektrik üretimine yönelik yatırım yapma süreçlerinde ise mutlak surette bahse konu şirketlerin lisans durumunu kurumumuzun internet sayfasından kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa Türkiye’nin hiçbir noktasında elektrik üretim faaliyetinde bulunması mümkün değildir. Ayrıca hiçbir şirket elektrik üretim lisansı haricinde (tedarik, iletim, dağıtım gibi) başka lisanslarla da elektrik üretim faaliyetinde bulunamaz. Kurumumuz lisans süreçlerini ve şirket yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip etmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması, bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa mutlak surette yatırımdan kaçınılması gerekmektedir. Kurumumuz tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatılmıştır."