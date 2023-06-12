Dolar ve euro ne kadar? 12 Haziran 2023 güncel fiyatlar?
Dolar ve euro ne kadar oldu? 12 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
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Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket haftanın başında da sürüyor. Dolar/TL güne yeni haftaya zirveyle başladı.
Dolar/TL, Türkiye piyasalarında haftayı 23,37 TL seviyesinde kapatmıştı ancak yeni haftaya zirve yaparak başladı. Sabah saatlerinde 1 dolar 23,66 TL seviyesine çıktı.
Euro ise rekor serisine devam ediyor. 1 Euro, piyasaların açılmasıyla 25,43 TL'ye kadar çıktı.
Saat 10.52 itibariyle;
1 Dolar 23,63 TL,
1 Euro 25,46 TL seviyesinde bulunuyor.
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