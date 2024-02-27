Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)
Döviz kurlarında yükseliş devam ederken; dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde 31 TL'nin üzerinde seyrediyor. Dolar, açılış sonrasında 31,1390 TL'ye kadar yükseldi ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 27 Şubat 2024 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,1251 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,1273 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,1390 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 31,1275 TL seviyesinde hareket etti.
Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,3250 TL'ye kadar tırmanırken; dün sığ piyasada rekor seviyesini 31,3383 TL'ye çıkarmıştı.
Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 33,8052 TL seviyelerinde seyrediyor.