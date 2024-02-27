27 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürerken, gram altın zirve seviyelere yakın hareket ediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 27 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatları, dolardaki hafif geri çekilmeden destek alarak yükselirken, piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisini yakından takip edecek.
2034 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,06 yülselişle 2033 dolarda bulundu.
Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle zirve seviyesi olan 2048 liraya kadar tırmanan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,17 primle 2035 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.345,49 lira
Gram altın 2.134,00 lira
Yarım altın 6.690,99 lira
Gremse altın 35.042,00 liradan el değiştiriyor.