27 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Ons altın fiyatları, dolardaki hafif geri çekilmeden destek alarak yükselirken, piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisini yakından takip edecek.

2034 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,06 yülselişle 2033 dolarda bulundu.

Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle zirve seviyesi olan 2048 liraya kadar tırmanan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,17 primle 2035 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3.345,49 lira

Gram altın 2.134,00 lira

Yarım altın 6.690,99 lira

Gremse altın 35.042,00 liradan el değiştiriyor.