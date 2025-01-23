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Döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 9,10 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz mevduatı 1 milyar dolar arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 162 milyar 306,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Ocak ile sona eren haftada 163 milyar 315,40 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 131,60 milyon dolar artarak 102 milyar 716 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 877,60 milyon dolar artarak 60 milyar 599,50 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 183 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 465 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları da 718 milyon dolar düşüş gösterdi.

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