Döviz mevduatı 1,1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 750,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Eylül ile sona eren haftada 175 milyar 656,7 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 72,3 milyon dolar azalarak 103 milyar 848,0 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 21,7 milyon dolar azalarak 71 milyar 808,8 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1,16 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 155 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 5 milyon dolar düşüş gösterdi.