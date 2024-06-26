Döviz mevduatı 2,7 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 165 milyar 54 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 14 Haziran ile sona eren haftada 162 milyar 839,3 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 510,2 milyon dolar azalarak 100 milyar 232,8 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 191,1 milyon dolar azalarak 62 milyar 606,6 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 676 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 875 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 801 milyon dolar düşüş gösterdi.