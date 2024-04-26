Döviz mevduatı 341,4 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 181 milyar 440,80 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Nisan ile sona eren haftada 181 milyar 782,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 630,70 milyon dolar azalarak 111 milyar 94,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 972,10 milyon dolar artarak 70 milyar 687,60 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 56 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 404 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 460 milyon dolar artış gösterdi.