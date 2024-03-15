Döviz mevduatı yükseliyor: Seçim sonrası beklentisi dolara talebi patlattı

Yerel seçimin ardından kurların artacağına yönelik beklentiler döviz talebini artırdı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre geçen hafta yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 5,7 milyar dolarlık artışla 181,1 milyar dolara yükseldi. Yerleşiklerin yabancı para mevduat hacminde geçen hafta parite etkisinden arındırılmış artış 3,2 milyar dolar oldu, bunun 1,3 milyar doları gerçek kişilerden, 1,9 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

Parite etkisinden arındırılmış verilerle yerleşiklerin mevduat hacmindeki artış geçen hafta dolar cinsi hesaplarda 2 milyar 695 milyon dolar olurken euro cinsi hesaplarda 220 milyon dolar, diğer döviz cinsi hesaplarda 381 milyon dolar oldu. Altın dahil kıymetli maden depo hesaplarında ise 107 milyon dolara denk tutarda düşüş oldu.

TCMB’nin rezervleri sekizinci haftada da geriledi

Bu arada TCMB’nin toplam rezervleri üst üste sekizinci haftasında da gerileyerek geçen haftayı 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolar olarak tamamladı. TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Mart itibariyle 2 milyar 726 milyon dolar azalarak 80 milyar 511 milyon dolardan 77 milyar 785 milyon dolara indi. Böylece son altı ayın en düşük seviyesi görüldü

Aynı dönemde altın rezervleri 2,34 milyar dolar arttı ve 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksek seviyesine çıktı

Böylece toplam rezervler 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara inmiş oldu.

Bir önceki hafta 20 milyar 503 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 342 milyon dolar artarak 20 milyar 845 milyon dolara çıktı.