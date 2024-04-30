DSİ'nin projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay-Altınözü Altınkaya Göleti İkmali Projesi ve Çermik-Kale Projesi (GAP) bünyesindeki Kale Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Tüneli'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Aşağı Dalaman Projesi bünyesindeki Dalaman Ovası sulaması inşaatının yapımı amacıyla belirlenen taşınmazlar da DSİ tarafından istimlak edilecek.