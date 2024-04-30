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DSİ'nin projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün devam eden projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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DSİ'nin projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay-Altınözü Altınkaya Göleti İkmali Projesi ve Çermik-Kale Projesi (GAP) bünyesindeki Kale Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Tüneli'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Aşağı Dalaman Projesi bünyesindeki Dalaman Ovası sulaması inşaatının yapımı amacıyla belirlenen taşınmazlar da DSİ tarafından istimlak edilecek.

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