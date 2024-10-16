“DTÖ’nün işleyişinde reforma ihtiyaç var”

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa&Asya Zirvesi İstanbul’da yapıldı. 62 ülkeden 800’den fazla katılımcıyı bir araya getiren zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer aldı. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada ICC’nin ‘barışın tüccarları’ misyonuna dikkat çekti. Ticaret ve iş dünyası aracılığıyla ülkeler arasında köprüler kurarak barış ve refahı sağlamak kadar serbest ve adil ticaretin de ICC ve WCF için önemli bir öncelik olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, küresel ticaret ve işletmeleri, özellikle de KOBİ’leri tehdit eden korumacılığın yükselişinden büyük endişe duyduklarını dile getirdi. Özellikle teknoloji alanındaki son korumacı eğilimlerin küresel ticaret için riskler oluşturduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, ICC’nin uzun süredir Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) küresel ticaret kurallarının temeli olarak desteklediğini söyledi. DTÖ’nün reforme edilmesi gerektiğine inandıklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Reforme edilsin ki küresel ticaret adil ve rekabetçi kalabilsin. Dünya ticaretinin yüzde 75’i DTÖ kurallarına dayanıyor ve bu kurallar istikrar ve öngörülebilirlik sağlıyor. 21. yüzyılın zorluklarını karşılayacak şekilde bu kuralları korumak ve geliştirmek için birlikte çalışmalıyız. İş dünyası, bu değişiklikleri destekleme konusunda aktif bir rol üstlenmelidir” diye konuştu.

“TOBB, oda ağı ile lider konumda”

Türkiye’de oda ağının, dünyanın en güçlülerinden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, TOBB’un yerli ve yabancı 2 milyondan fazla şirketi ve girişimciyi temsil ettiğini hatırlattı. Türk odalarının, kurumsal sektöre sundukları hizmetler için uluslararası ödüller kazanmaya devam etmesiyle gurur duyduklarını belirten TOBB Başkanı, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz Dünya Odalar Kongresi’nde Gaziantep, Ankara ve İstanbul odaları, çeşitli kategorilerde birincilik ödülleri kazandılar. Bu, Türk iş dünyasının gücünü, enerjisini ve birliğini göstermektedir. TOBB, sadece Türkiye’de değil, küresel düzeyde de oda ağı içinde lider bir konumdadır. Atlantik ile Pasifik arasında tüm büyük iş örgütlerinin yönetim kurullarında yer alarak Türk iş dünyasını temsil ediyoruz.”

Kadın liderliğinin önemine vurgu

62 ülkeden 800’den fazla katılımcıyı, odalar, hükümetler ve işletmelerden oluşan geniş bir ağı bir araya getiren zirvenin iş birliği anlamında kilit öneme sahip olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Birlikte, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi küresel sorunlara çözüm bulmada büyük fark yaratabiliriz. Ticaret ve sanayi odaları, özel sektör, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar arasında bir bağlantı noktasıdır. Güçlü kamu-özel sektör ortaklıklarıyla zamanımızın en önemli sorunlarına çözümler üretebiliriz. Kadınlar bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Anlamlı iklim eylemleri için kadınların katılımı hayati öneme sahiptir. Çalışmalar, Kadınların Siyasi Güçlenme Endeksi’ndeki bir birimlik artışın karbon emisyonlarında yüzde 12’lik bir düşüş sağladığını gösteriyor. Bu, kadın liderliğinin ne kadar etkili olabileceğini ortaya koymaktadır. Kadınların daha fazla yer aldığı ulusal parlamentolar, daha güçlü iklim politikaları geçirerek çevresel açıdan daha iyi sonuçlar elde etmektedir. Kadınlar, doğal kaynak yönetimi ve koruma çabalarının ön saflarında yer almaktadır. Kadın girişimcileri desteklemek, daha sürdürülebilir işletmeler ve daha yeşil, adil bir gelecek yaratmamız anlamına gelir.”

ICC, yeni yok haritasını yakında duyuracak

Konuşmasında, ICC Başkanı Philippe Varin’in yakında sunacağı ICC Yol Haritasını da değinen Hisarcıklıoğlu, “Küresel ticaret sorunlarını çözmek, dijitalleşmeyi teşvik etmek, daha iyi iklim eylemlerine olanak sağlamak ve DTÖ’yü reforme etmek için atılacak adımları içeren bu yol haritasını destekliyorum. WCF olarak bu vizyonu tüm ağımızda destekleyeceğiz. ICC Yol Haritası, ticaret kurallarının iyileştirilmesinden iklim çözümlerinin hızlandırılmasına kadar küresel sorunların çözümünde bize yol gösterecektir” dedi. ICC Dünya Odalar Federasyonu’nun çatısı altında gerçek bir değişimin yönlendirilebileceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Sürdürülebilir kalkınmayı taahhüt edelim, ortaklıklarımızı güçlendirelim ve iklim eylemi ile iş başarısının birlikte çalıştığı bir küresel ekonomi inşa edelim. Gelecek bizim elimizde. Yaşayacak sadece bir dünyamız var. Bu nedenle, daha temiz, daha yeşil ve doğayla daha uyumlu bir yaşam ve iş döngüsü kurmalıyız. Bunu yapmanın yolu; sanayi, ticaret, finans, lojistik ve tarım-gıda sektörlerini yeşil ve döngüsel bir ekonomi inşa edecek şekilde dönüştürmektir. Ayrıca hayatlarımızı sıfır atık ve geri dönüşüm gibi kavramlar üzerine inşa etmeliyiz. Kısacası, yaşam tarzımızı tamamen değiştirmeliyiz. Birlikte, herkes için sürdürülebilir ve refah dolu bir gelecek inşa edebiliriz.”

"Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatını hazırlayacağız"

Toplantıda bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim krizi artık, tüm üretim ve tüketim sistemini dönüştüren, tedarik zincirinde yaşattığı kopmalarla gıdaya, temiz suya, ihtiyaç maddelerine erişimi zorlaştıran, ticaret ve sanayideki alışılagelmiş kuralları kökten değiştiren bir sorundur" dedi. Kurum, enerji sektöründe, toplam elektrik kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerjinin payını 2035'te yüzde 65'e yükselteceklerinin altını çizerek, ülkede yeni uygulanmaya başlayacak Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon kredileriyle ilgili düzenlemeleri de yaptıklarını söyledi. İşletmelerin sera gazı emisyon izni almalarını zorunlu hale getireceklerini bildiren Kurum, şunları kaydetti: "Bu sistemden elde edilen geliri, kamu eliyle tekrar özel sektöre aktaracağız. Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatını hazırlayacağız. Bu sayede özel sektörümüzün, esnek finansal yapılara daha kolay erişmesini sağlayacağız. İklim Kanunu'muzu Meclisimizin kararıyla hayata geçireceğiz ve her sektörü yakından ilgilendiren düzenlemelerle uyum sürecini daha da hızlandıracağız. Orta Vadeli Program'ımızda belirttiğimiz, Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nı süratle uygulayacağız. Özel sektörümüzü, her açıdan desteklemeye, şirketlerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."