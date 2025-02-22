Dünyaca ünlü moda devi iflas bayrağını çekti! Mağazalarını kapatıyor

Ünlü moda devi iflas bayrağını çekti. Aralarında Türkiye'nin de olduğu dünyanın birçok ülkesinde ürünlerinin satışı devam eden modanın önde gelen markalarından Quiz resmen iflasını açıkladı.

23 mağazasını kapatıyor, çalışanlar işten çıkarılacak

Quiz, yaşadığı mali kriz nedeniyle iflasını açıklarken, ilk aşamada 23 mağazasını kapatacak ve 200 çalışanın iş akdini sonlandıracak.

Quiz CEO'su Sheraz Ramzan, mağaza kapanışlarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtse de kararın uzun vadede daha sürdürülebilir bir yapı sağlayacağını vurguladı.

42 mağazasını satmıştı

Quiz, markayı ayakta tutmak için 42 mağazasını ve bazı varlıklarını Ramzan ailesinin yönetimindeki Orion şirketine sattı.

Bu hamle, şirketteki işlerin büyük kısmını korusa da tamamen kapatılan 23 mağaza satın alma kapsamına dahil edilmedi.