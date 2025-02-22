Dünyanın en büyük kripto borsalarından Bybit hacklendi: Saldırının arkasındaki ekip belli oldu

Kripto para borsası Bybit, büyük çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. ETH cüzdanı hack’lenen borsa, 1.4 milyar dolarlık varlığını kaybetti. Uzun süredir kripto para ekosistemini hedef alan Lazarus Group’un saldırının arkasında olduğu tespit edildi.

Saldırıyı aydınlatan gelişme, blok zinciri istihbarat platformu Arkham’ın başlattığı 30 bin dolarlık ödül programı sayesinde ortaya çıktı. İlk şüpheli hareketleri fark eden isimlerden biri olan anonim blok zinciri araştırmacısı ZachXBT, elindeki delilleri Arkham ile paylaştı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda saldırının Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Arkham, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ZachXBT, Bybit’e yönelik saldırının Lazarus Group tarafından düzenlendiğine dair kesin kanıtlar sundu. İncelemelerde, saldırı öncesinde gerçekleştirilen test işlemleri, bağlantılı cüzdanlar, adli inceleme grafikleri ve zamanlama analizleri ortaya kondu. Bu bilgiler, Bybit ekibiyle de paylaşılarak soruşturmanın ilerlemesine katkı sağlandı."

Yıllardır kripto para borsalarına saldıran Lazarus’un en büyük vurgunu

Lazarus Group, yıllardır kripto para borsalarına düzenlediği saldırılarla biliniyor. Daha önceki saldırılarında 3 milyar doların üzerinde kripto para çalan grup, Bybit olayıyla birlikte bu rakamı 4 milyar doların üzerine çıkardı.

Bu saldırı, Lazarus’un şimdiye kadarki en büyük kripto vurgunu olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz ay da Phemex borsasının hack’lenerek 85 milyon dolarlık varlığın çalındığı bildirilmiş ve olayın arkasında yine Lazarus’un olduğu iddia edilmişti.