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Durukan Şekerleme (DURKN) halka arz sonuçları: Durukan Şekerleme ne zaman işlem görecek?

Durukan Şekerleme halka arz sonuçları merak ediliyor. 11-12 Eylül tarihlerinde talep toplayan ve toplamda 42,500,000 lot dağıtımı gerçekleştiren Durukan Şekerleme’nin kişi başı kaç lot düştü sorgulaması yapılıyor. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi beklenen DURKN hakkında detayları araştırıyor. Durukan Şekerleme ne zaman işlem görecek?

Mücahit Dere
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Durukan Şekerleme (DURKN) halka arz sonuçları: Durukan Şekerleme ne zaman işlem görecek?
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Durukan Şekerleme (DURKN) halka arz sonuçları: Durukan Şekerleme ne zaman işlem görecek? sorgulaması yapılıyor. Katıldığı halka arz kapsamında hisselerinin kısa sürede değerlenmesini isteyen yatırımcılar Türkiye’de büyük işlere imza atmış olan Durukan Şekerleme’nin halka arz sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Geçtiğimiz 2 günde talep toplayan ve yatırımcısına eşit dağıtım yöntemine göre pay dağıtan DURKN, Yıldız Pazar’da işlem görmeye hazırlanıyor.

DURUKAN ŞEKERLEME (DURKN) HALKA ARZ SONUÇLARI

Durukan Şekerleme DURKN halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Durukan Şekerleme’nin Eylül ayının üçüncü haftası olan 16-20 Eylül tarihleri arasında işlem görmeye başlaması bekleniyor. Böylece Durukan Şekerleme yatırımcıları büyük bir heyecanla net tarihe odaklandı. 12 Eylül saat 18:30’da lot dağıtımları gerçekleştirilen Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş’nin halka arz sonuçları da 13 Eylül’de açıklanacak.

DURKN HALKA ARZINA İLİŞKİN DETAYLAR

Durukan Şekerleme’nin halka arzına ilişkin halkarz.com’da yer alan detaylar şöyle:

Halka Arz Tarihi :

11-12 Eylül 2024

Halka Arz Fiyatı/Aralığı :

17,00 TL

Dağıtım Yöntemi :

Eşit Dağıtım **

Pay :

42,500,000 Lot

Aracı Kurum :

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bist Kodu :

DURKN

Pazar :

Yıldız Pazar

- Sermaye Artırımı: 32.500.000 Lot
- Ortak Satışı : 5.000.000 Lot (Uğur Durukan)
- Ortak Satışı : 3.750.000 Lot (Mahmut Nedim Durukan)
- Ortak Satışı : 1.250.000 Lot (Mehmet Ertuğrul Durukan)
* SPK Bülteni, 2024/44.

Fonun Kullanım Yeri

- %40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).
- %35-40 İşletme sermayesi.
- %15-25 Finansal borçların ödenmesi.
* İzahname, Sayfa 253.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).
- 700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

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