Düşen altını Trump tutuyor!

EVRİM KÜÇÜK

ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantısında faizleri sabit tutarken, Başkan Jerome Powell’ın “faiz indirimi için henüz erken” mesajı piyasada hayal kırıklığı yarattı. Bu açıklamalar sonrası 1 ayın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle toparlanma çabası içine girdi. Ticaret gerilimlerinin yeniden küresel ekonomik belirsizliği artırması, altına olan güvenli liman talebini destekliyor.

Geçen hafta ons altın fiyatı 3.300 dolar seviyesinin altına sarktıktan sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıkarak haftayı yükselişle kapatmaya çalışıyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “3.300 doların altındaki seviyeler, Başkan Trump’ın agresif gümrük vergisi hamlesine bağlı olarak artan ekonomik belirsizlikte avcılarını cezbetti” yorumunda bulundu.

Ticaret savaşı riskleri yeniden masada

ABD Başkanı Trump, Güney Kore’den ithal edilen mallara yüzde 15, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, düşük değerli yabancı mallara tanınan vergi muafiyetlerinin kaldırılması da gündemde. Bakır ve Brezilya menşeli bazı ürünlere de yeni tarifeler getirildi. Bu gelişmeler, küresel ticaret sistemine dair yeni bir belirsizlik dalgası yaratırken, piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdı.

Analistlere göre ons altında fiyatın 3.290 doların üzerinde kalması, kısa vadede 3.330 dolara doğru bir hareketi mümkün kılabilir. Ancak satışların gelmesi halinde yeniden 3.235 dolara varan bir gerileme görülebilir.

Commerzbank altın fiyatının şimdilik belli bir aralıkta hareket etmeye devam edeceğini, Fed’den gelecekte faiz indirimi yapacağına dair güçlü sinyaller gelene kadar da bu durumun devam edeceğini düşünüyor. Piyasalar şimdilik, bir sonraki faiz indirimlerinin Eylül ayında başlayacağı varsayımını sürdürüyor.

Commerzbank, altın fiyatındaki gelişmelerin aksine, gümüş ve platin grubu metallerin daha iyi performans göstermesini bekliyor. Analistler, gümüş fiyatı için hedeflerini yakın zamanda ons başına 37 dolardan 39 dolara yükseltti. Ayrıca uzmanlar, platinin yıl sonunda ons başına 1.350 dolardan kapanışını bekliyor; oysa daha önce ons başına sadece 1.250 dolar bekleniyordu. Paladyumun da yükselişe geçmesi bekleniyor ve Commerzbank, paladyum fiyatının 2025 yılı sonunda ons başına eski tahmini 1.100 dolar yerine 1.200 dolara bekliyor.

132 milyar dolarlık talep!

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel altın talebi bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artarak 1.249 tona ulaştı. Bu artışla birlikte, altın talebinin parasal değeri 132 milyar dolarla rekor seviyeyi gördü.

Merkez bankaları 156 ton alım yaptı

Bu dönemde altın yatırımları yüzde 78 büyürken, ETF’ler toplam talebin başlıca kaynağı oldu. Külçe ve sikke yatırımı da yıllık bazda yüzde 11 artış gösterdi. Merkez bankaları ise ikinci çeyrekte 166 tonluk alım yaptı; alım hızı yavaşlasa da güçlü kalmaya devam ediyor.

Mücevher sektöründe ise zayıflama dikkat çekiyor. Çin ve Hindistan’da talep gerilerken, küresel mücevher hacmi yüzde 14 düşüşle pandemi dönemindeki seviyelere indi. Ancak değer bazında pazar büyüklüğü 36 milyar dolara ulaştı.