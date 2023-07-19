e-ticaret satış hacmi 801 milyar TL’yi aştı

Türkiye'de e-ticaret sektörü satış hacmi 2022 sonunda %110 artışla 801 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından hazırlanan "2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu"na göre, Türkiye'deki e-ticaret işlem sayıları da bir önceki yıla göre %43 artışla 4.8 milyar adede yükseldi.

Rapora göre, ortalama sepet tutarlarında 2020'den 2021'e 13 TL, 2021'den 2022'ye 79 TL'lik yükseliş görüldü.

Türkiye'nin dünyadaki 18'inci büyük e-ticaret pazarına sahip olduğunun belirtildiği raporda, GSYH'den alınan payın da 2018'deki %3.8 seviyesinden 2022 sonunda %6'ya çıktığı ifade edildi.