E-ticarette son çeyrek ciro beklentisi 1,3 trilyonu aştı

SELENAY YAĞCI / İSTANBUL

Bu yıl kasım dönemi için beklentisini yükselten e-ticaret sektörü geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110’un üzerinde ciro artışı öngörülüyor. Toplam kasım ayı kampanya hacminin ise 500 milyar liraya ulaşarak rekor kırması bekleniyor. Ekimde okula dönüş kampanyaları ile başlayan, kasımda black friday ile bütün bir aya yayılan alışveriş trendinin aralıkta da ‘yeni yıl’ temasıyla devam edeceğini belirten sektör temsilcileri, yılın son çeyreğinde sektör cirosunun en az 1,3 trilyon TL olmasını bekliyor. Son yıllarda anlık alışverişlerden planlı alışverişlere geçişin arttığı dikkat çekerken, tüketiciler kasım ayı için alışveriş planlamalarını önceden yapıyor. Türkiye’nin e-ticaret pazarı, 2023’te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 115,15 büyüyerek 1,85 trilyon TL’ye ulaşmıştı. Bu yıl yaklaşık yüzde 100 büyüme ile e-ticaret hacminin 3,4 trilyon TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor.

Lojistiğin yükünü azaltmak için tüm aya yayıldı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye’de kasımda 500 milyar liralık rekor alışveriş yapılacağını tahmin ettiklerini ifade etti. E-ticarette indirim konseptinin son yıllarda kasım ayının tamamına yayıldığını hatırlatan Çevikoğlu, lojistik altyapılar üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikayetlerine ve gecikmelere sebep olmamak için bu yolun izleneceğini vurguladı. Belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamalarının sağlanacağını kaydeden Çevikoğlu, “Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110’un üzerinde toplam hacim artışı öngörülüyor. e-ticaret sektörünün, 29 Aralık’ta yapılacak ‘Yılın Son Pazarı’ kampanyasının da etkisiyle 2024 yılını 3 trilyon lirayı aşkın ciroyla kapatmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca e-ticarette en yüksek ciroya ulaşılan çeyrek dilime girildiğini hatırlatan TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, “E-ticaret cirosunun son çeyrekte en az 1,3 trilyon TL olmasını bekliyoruz” dedi. Yıllık e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 35’inin genellikle son çeyrekte gerçekleştiğine işaret eden Çiğdemli, “Bu yıl e-ticaret sektörünün son çeyrek sipariş adedinin en az 3 milyar adet olacağını söyleyebiliriz. Son bir yılda artan e-ticaret müşteri sayısı ve yeni kurulan siteleri de hesaba katarsak ciro ve işlem adedi rakamları tahminlerimizin de üzerine çıkabilir” diye konuştu.

Geçen yıl kasım ayı e-ticaret harcamalarının beklentinin altında kaldığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Katılımcıların yüzde 90’ı bu yıl kasımda geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla alışveriş yapmayı planlıyor. Geçen yıl Kasım ayındaki sepet ortalaması 508 TL iken, bu yıl 800- 900 TL arasında bir ortalama bekleniyor” şeklinde konuştu.

■ N11, trafiğin 4 kat artmasını bekliyor

Alışveriş platformu n11, Kasım ayında işlem hacminde 5 kat artış bekliyor. n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, “Kasım ayında alışveriş alışkanlıklarını yeniden tanımlayan fırsatlarla trafiği 4 kat artırmayı hedefliyoruz. Kasım boyunca kampanyalarımız sayesinde uygulamamızı 3 kat daha fazla kişinin kullanacağını öngörüyoruz. Bu yıl toplamda 200 milyon TL’yi aşkın değerde kupon dağıtacağız. Kasım ayında beklentimiz her 4 siparişten 3’ünün kupon kullanımıyla gerçekleşmesi yönünde” dedi.

■ Hepsiburada'dan 8 milyar lira tasarruf

8 yıl önce Black Friday olarak anılan indirim gününü ‘Efsane Kasım’ adıyla Türkiye’yle tanıştırdıklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün “Geçen yıl indirimli alışverişle hanelere yaklaşık 4 milyar TL tasarruf sağlamıştık. Bu yıl 8 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Sipariş edilen ürün sayısının ise 45 milyona çıkmasını beklediklerini kaydeden Özgün, 2 katın üzerinde artacak iş hacmini yönetmek üzere operasyonları 7 kentte 11 depoya yaydıklarını, araç filosunu yüzde 80 genişlettiklerini ve ilave bin 300 kişilik istihdam sağladıklarını anlattı.