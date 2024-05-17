EBRD’den TÜMAD’a altın madalya

ANKARA (EKONOMİ) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) “Birlikte Etki Yaratalım” başlıklı 33. Yıllık Toplantısı ve İş Formu, çeşitli bölgelerden hükümet yetkilileri, finans ve kurumsal liderler, girişimciler, sivil toplum ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çanakkale Lapseki ve Balıkesir İvrindi’de altın ve gümüş madenciliği faaliyeti yürüten Nurol Holding’e ait TÜMAD Madencilik 2024 Çevre ve Sürdürülebilirlik Altın Madalya Ödülü verildi.

TÜMAD’dan yapılan açıklamada sözkonusu ödülün; çevresel önlemler, su ve karbon ayak izinin kontrolü, kirlilik önleme, cinsiyet eşitlikçi programlar için verildiği vurgulandı. Ayrıca, yerel halka önemli istihdam sağlandığı, sosyal ve ekonomik kalkınmaya da destek verildiği kaydedildi.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yücel, ödülü almaktan büyük gurur duyduklarını belirtirken,

“60 ülkeden prestijli projelerin katıldığı ve bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, TÜMAD’ın üretim gösterdiği sektörde rol model olarak, altın madalya ile taçlandırılması hem sektörümüz hem de ülkemiz adına bizi gururlandırdı” dedi.

Ödülün çevreye ve insana değer veren, sıfır odaklı yeni nesil madencilik konusundaki kararlılıklarını daha da perçinleyeceğinin altını çizen Yücel, bunun Türkiye’deki sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi içinde önemli olduğuna değindi.