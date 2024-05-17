Bazı ürünlerin ithalatında gözetim uygulaması yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğle, 2013 yılında beri söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan gözetim önlemine kriter teşkil eden birim gümrük kıymetleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, polietilenden dokunmuş mensucat, makina ve mekanik cihazlara mahsus bıçaklar, kapı kilitleri ve silindirleri, elektrikli duvar saatleri, kurşun kalemler ve gazlı cep çakmaklarının, 0.08 dolar ile 30 doların altında ürüne göre değişen birim gümrük kıymetini haiz olanların ithalatı gözetim belgesiyle yapılabilecek.