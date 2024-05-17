Borsa İstanbul Grubu'nun kapsamlı eğitim programları yayınlandı

Borsa İstanbul Eğitim Programlarının, 30'u aşkın eğitim programını içerdiği duyuruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Ana vizyon, tüm sektör çalışanlarının finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak ve finansal alanda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üyeler, eğitim programına katılabilmektedirler" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu eğitimlerin birebir uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve Borsa İstanbul çalışanlarından oluşan uzman ekipler tarafından verildiği belirtilirken bu sayede katılımcıların, gerçek piyasa koşullarında deneyim kazanma fırsatı bulduğu aktarıldı.

Eğitimlere Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabildiği ve katılım sağlanabildiği belirtildi.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.borsaistanbul.com internet sitesi üzerinden talepte bulunulabilir veya disegitimler@borsaistanbul.com adresinden iletişime geçilebilir.